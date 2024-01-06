«ديوا» تنظم جلسات نقاشية في مجال الاستدامة

نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عدداً من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل، لدعم جهود الهيئة في صقل المهارات التخصصية في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن الندوات والجلسات سلطت الضوء على مختلف مجالات الاستدامة والطاقة الشمسية والنظيفة، والابتكار واستشراف وصنع المستقبل، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاستدامة، وذلك في إطار برنامج «التواصل من أجل طاقة نظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار عام 2021. ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها، الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، وخلايا البيروفسكايت الشمسية، وتحسين أداء الأنظمة الكهروضوئية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والخلايا الشمسية الكهروضوئية المدمجة في المباني.