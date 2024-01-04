«أبوظبي الإسلامي» يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن تطبيق أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» GitHub Copilot for Business المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في العمليات المصرفية.

وذكر المصرف في بيان، أن هذه التقنية المبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء واقتراحات التحسين عبر وظائف الأعمال المختلفة.

وتعتبر أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» أحد الحلول المبتكرة لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تبسيط إجراءات العمل بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

ولضمان الانتقال السلس وقياس التأثير، أجرى المختبر الرقمي في مصرف أبوظبي الإسلامي اختباراً تطبيقياً شارك فيه 10 مهندسين، وأظهرت النتائج الأولية معطيات واعدة، حيث سلطت الضوء على زيادة بنسبة 24% في إنتاجية الفريق. وإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات الأداء الرئيسة تحسناً ملحوظاً في مختلف الأنشطة المحورية مقارنة بمؤشراتها السابقة.