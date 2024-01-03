أفضل المناطق لاستئجار شقق غرفتين في دبي بأقل من 75 ألف درهم سنوياً

رصد موقع «بيوت دوت كوم» أفضل المناطق لاستئجار شقق غرفتين وصالة في دبي، بمتوسط إيجار يقل عن 75 ألف درهم سنوياً.

وذكر «بيوت» في تقرير حديث، أن هناك العديد من المناطق الحيوية في الإمارة التي توفر هذا الطلب، وجميعها ذات تصاميم وديكورات عصرية ومبتكرة تلبي كل الأذواق.

وحسب معاملات الإيجارات في دبي، فيما يخص هذه الفئة السكنية (غرفتان وصالة)، فقد بلغ عددها خلال 12 شهراً، 155.167 ألف معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.2 مليار درهم.

واحتلت منطقة النهدة قائمة عمليات البحث عن شقق غرفتين وصالة للإيجار في دبي، بأقل من 75 ألف درهم سنوياً بنسبة 34.52%، من عمليات البحث على الموقع، تلتها منطقة بر دبي‬ بنسبة 19.02%. أما المركز الثالث فكان من نصيب منطقة الورقاء بنسبة بحث بلغت 15.71%، في حين احتلت منطقة القصيص المركز الرابع بنسبة بحث بلغت 15.53%، واختتمت القائمة بمنطقة ديرة بنسبة 15.22%.

النهدة

وتوفر منطقة النهدة شقق غرفتين وصالة للإيجار بأسعار معقولة، حيث يبلغ متوسط الإيجار السنوي نحو 52 ألف درهم، ما يجعلها خياراً مثالياً للباحثين عن أماكن سكن مريحة وبأسعار مناسبة.

وتتميز منطقة النهدة في دبي بموقعها الاستراتيجي القريب من إمارة الشارقة، حيث تتمتع بأجواء هادئة ومريحة. وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من مرافق الرعاية الصحية والمنشآت الطبية، إلى جانب عدد من المحال التجارية ومراكز التسوق، وسلسلة من المطاعم الفاخرة التي تجذب زوارها من مختلف الجنسيات.

بر دبي

تتوافر شقق للإيجار في بر دبي بمساحات مختلفة، منها شقق غرفتين وصالة، بمتوسط يبلغ 73 ألف درهم سنوياً.

وتتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي قريب من أبرز المناطق التجارية الحيوية والوجهات الترفيهية الرئيسة في المنطقة، على سبيل المثال تبعد عنها «داون تاون دبي» مسافة قصيرة تقريباً (15 دقيقة بالسيارة)، ما يوفر سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال الرئيسة والفعاليات الترفيهية.

الورقاء

تتنوع خيارات الوحدات السكنية في منطقة الورقاء في دبي، بين الشقق والفلل ذات المساحات الكبيرة المتاحة للإيجار، حيث حظيت جميع هذه الوحدات بشعبية كبيرة بين المستأجرين، نظراً لتوافر إيجارات مناسبة. ويختلف متوسط إيجار الشقق في الورقاء بحسب المساحة، حيث هناك شقق غرفتين وصالة للإيجار بمتوسط 57 ألف درهم سنوياً.

ومنطقة الورقاء هي إحدى المناطق السكنية التي تقع على مشارف مدينة دبي، ومن أشهر أماكن إيجار شقق غرفتين وصالة في دبي، لتتصل بذلك مع جميع المناطق الرئيسة والحيوية، عبر شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع العوير. وعلى الرغم من وقوع المنطقة على أطراف الإمارة، فإنها اكتسبت شهرة واسعة في سوق العقارات، خصوصاً بعد تطور منطقة المدينة العالمية المجاورة لها.

القصيص

تتسم منطقة القصيص السكنية بالمباني منخفضة الارتفاع، لكن هناك أيضاً عدد قليل من المباني ذات الارتفاع المتوسط. وتم بناء معظم هذه المباني حديثاً، وجميعها تضم مرافق متنوعة، مقارنة مع المباني القديمة. وتتوافر شقق للإيجار في القصيص بمساحات متنوعة تناسب العائلات الكبيرة والصغيرة، ويبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة في القصيص، 51 ألف درهم سنوياً. وتعد القصيص إحدى أقدم المناطق في إمارة دبي المزدهرة بالتاريخ والثقافة، وتنقسم إلى منطقتين رئيستين هما: القصيص السكنية والقصيص الصناعية، وكل منهما تشتمل على أحياء ومناطق فرعية.

ديرة

بفضل موقعها المركزي تتيح سوق العقارات في ديرة أسعاراً تفضيلية، حيث تختلف أسعار إيجار شقق غرفتين وصالة في دبي بناء على العديد من العوامل والموقع، إذ تستطيع اختيار ما يناسبك من شقق للإيجار في ديرة، منها شقق غرفتين وصالة بمتوسط بنحو 69 ألف درهم سنوياً. ويناسب السكن في ديرة دبي، العائلات والأفراد على حد سواء، والسبب في ذلك تنوع المرافق الترفيهية والخدمية.

وتشتهر المنطقة بأنها من أقدم المناطق في مدينة دبي، فهي تحتفظ بروح التراث والتاريخ.