طلب إصدار خارطة

أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن خدمة إصدار طلب خارطة، تتيح للمالك التقدم بإصدار خارطة للعقار المسجل، وتشمل خارطة الأرض، وخارطة الوحدة العقارية، وخارطة الفيلا العقارية، وخارطة المبنى، وخارطة المساحات المشتركة ومرافقها، وخارطة المواقف والمخازن الإضافية.

وبالنسبة للملفات المطلوبة للحصول على الخدمة، تتضمن رسالة من المالك في حال عدم حضوره شخصياً، أو من الشركة في حالة المندوب، إضافة إلى الهوية الإماراتية.

وتبلغ كلفة الخدمة نحو 100 درهم لخارطة أرض كرسوم للأراضي غير الخاضعة لسلطة بلدية دبي، و225 درهماً لخارطة أرض ورسوم الخارطة الموحدة مع بلدية دبي، و250 درهماً خارطة الشقة، وثلاثة آلاف درهم مساحات مشتركة، و250 درهماً خارطة الفيلا، و10 دراهم رسوم معرفة، و10 دراهم رسوم ابتكار.