5.2 مليارات درهم تداولات صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام الماضي، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستناداً إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام) من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 160% لتصل إلى 5.2 مليارات درهم في عام 2023، مقابل نحو 2.003 مليار درهم خلال عام 2022.

ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة، ومركزاً إقليمياً رئيساً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته، ودفع عجلة نموه المستدام.

وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 206%، لتصل إلى 997.1 مليون وحدة من وحدات الصناديق في العام الماضي، مقابل نحو 326.2 مليون وحدة خلال عام 2022.