"الاتحاد للطيران" تحلق إلى وجهات جديدة في الهند

أطلقت الاتحاد للطيران، مع بداية العام الجديد خدمتين جديدتين على شبكة وجهاتها .

وأعلنت الناقلة عن بدء رحلاتها اليومية من أبوظبي إلى كوزيكود (CCJ) وتيروفانانتابورام (TRV) في إقليم كيرالا في الهند في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وترفع هذه الخدمات المباشرة عدد المحطات التي تسّيرها الاتحاد للطيران إلى الهند إلى 10 وجهات، مما يؤكد التزام الناقلة بتوفير وصول سهل إلى شبكتها العالمية المتنامية للمسافرين من وإلى شبة القارة الهندية.

وقال أنطوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "أنشأنا مجموعة من الرحلات المباشرة بين الهند وأبوظبي، مما يوفر للعملاء وصولًا أسهل إلى شبكتنا المتنامية دون الحاجة إلى عبور أحد مطارات الهند الرئيسية."

وأضاف ان هذه الرحلات السلسة والعملية من أبوظبي تضمن وصول الضيوف بكل يَسّر إلى وجهات في مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا - بما في ذلك خدماتنا اليومية الأربع إلى لندن - وأمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، يحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بتوقف رائع في أبوظبي كجزء أساسي من رحلتهم.

وفي عام 2023، استأنفت الناقلة رحلاتها إلى كولكاتا، التي تربط شرق الهند بوجهات عالمية. وعلاوة على ذلك، رفعت الاتحاد من رحلاتها إلى خطوطها الأكثر شعبية، مومباي ودلهي من رحلتين يوميًا إلى أربع رحلات يوميًا.

كما أعلنت الاتحاد عن رحلات جديدة خلال 2024 إلى بوسطن في الولايات المتحدة اعتبارًا من 31 مارس، والعاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو، ويتضمن جدول رحلات الصيف خدمة جديدة مباشرة إلى مدينة نيس الفرنسية، ورحلات مباشرة إلى جزر اليونان ميكونوس وسانتوريني.