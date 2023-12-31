مجمع «كهرباء دبي» للتطوير المهني يستقطب 90 ألف مشاركة

يعد «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» أحد أبرز المنابر الوطنية لتطوير الشباب المواطن وتأهيلهم، وصقل قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية وفق أفضل المعايير العالمية، لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل، وليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

واستقطب «مركز التدريب والتعليم الذكي» ضمن المجمع منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس 2023 أكثر من 90 ألف مشاركة من قبل موظفي الهيئة، فيما شهدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي منذ افتتاحها ضمن المجمع عام 2013 حتى الآن تخريج ثماني دفعات بإجمالي 351 طالباً، يعملون الآن في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة. ويوجد حالياً 183 طالباً على مقاعد الدراسة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل، تحرص الهيئة على تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير قدرات الجيل المقبل من الشباب المبتكرين والخبراء في مجال التقنيات المستقبلية».

وأضاف: «يسهم مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في دعم جهودنا لتأهيل الشباب المواطن أكاديمياً في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية ومختلف التخصصات الفنية، ويشكل المجمع بيئة جاذبة ومحفزة لاستقطاب وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يسهم في رفع نسبة الإماراتيين العاملين في الهيئة، ورفد سوق العمل في دبي بكفاءات وطنية تدعم قطاعي الطاقة والمياه والقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية».

من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف الأكرف، إلى أن «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي يعتبر نقطة تحول مهمة في مجالات التعليم الفني والمهني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وعلى مستوى إمارة دبي بشكل خاص. ويسهم المجمع في تعزيز خطة التوطين في الهيئة وتدريب وتأهيل الشباب المواطن وموظفي الهيئة في مختلف المجالات الفنية والمهنية على المستويين النظري والعملي من خلال برامج تدريبية رائدة تغطي مختلف مجالات عمل الهيئة».

ويمتد «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» على مساحة تزيد على 350 ألف قدم مربعة في منطقة الحضيبة في دبي. ويشتمل المجمع على قاعات للمحاضرات والتدريب، وورش مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية، ومختبرات للحاسوب، ومدرج للفعاليات، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكاتب للمهندسين والمدربين والموظفين، ومكتبة، وملاعب رياضية، وغير ذلك من مرافق حديثة.

ويضم مركز التدريب والتعليم الذكي 14 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية، ويوفر التدريب لموظفي الهيئة في مجالات مختلفة تشمل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعلم الذكي، والإبداع والابتكار، والاستدامة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى دورات فنية وتخصصية.