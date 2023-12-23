شراكة بين "وورلد وايد تكنولوجي" و"أوبن إنوفيشن إيه آي" بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت شركة "وورلد وايد تكنولوجي"، عن شراكة استراتيجية مبتكرة مع شركة "أوبن إنوفيشن إيه آي". يُعَدُّ هذا الاستثمار البارز جزءًا أساسيًا من رؤية "وورلد وايد تكنولوجي" في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُسلِّط الضوء على تعزيز الابتكار. تهدف الشراكة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية من خلال مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، يهدف لاختبار وتحقيق التقنيات المبتكرة في هذا المجال، بدءًا من تطوير الأجهزة وصولاً إلى إثبات الأفكار.

كجزء من الصفقة، تم الإعلان عن عمر مير، رئيس شركة "وورلد وايد تكنولوجي" ، كعضو في المجلس التنفيذي لشركة "أوبن إنوفيشن إيه آي". بفضل خبرته الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وفهمه للأسواق الإقليمية والعالمية، يتمتع عمر بموقع فريد يؤهله لتوجيه أوبن إنوفيشن إيه آي نحو تغيير مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي ودفع الشركة لتصبح رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

بهذه الخطوة الاستراتيجية، سيتم تعزيز الشراكة العالمية الحالية بين المؤسستين من خلال دمج منصة "أوبن إنوفيشن إيه آي" لنظام التشغيل الذكي مع قدرات "وورلد وايد تكنولوجي" المتميزة في تمكين وتسريع الذكاء الاصطناعي. ستستفيد "أوبن إنوفيشن إيه آي" مركز التكنولوجيا المتقدم لدى "وورلد وايد تكنولوجي"، والذي يُعَدُّ واحدًا من أكبر مراكز البحث والتطوير التكنولوجي متعددة الشركات المصنعة في العالم، لتحقيق نتائج مبتكرة ومُحدّثة في مختلف القطاعات، بدايةً من الاستدامة وصولًا إلى التعليم.

تتماشى هذه الشراكة مع مبادرة "الذكاء الاصطناعي للخير" التي أطلقتها "وورلد وايد تكنولوجي" مؤخرًا، والتي تهدف إلى مساعدة مليون رائد في تكنولوجيا المناخ لدفع مستقبل مستدام من خلال الابتكار التكنولوجي. "أوبن إنوفيشن إيه آي"، كجزء من استراتيجية "صُنِعَ في الإمارات"، يتقدّم بخطى واثقة في تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي عبر منصته المتقدّمة لنظام التشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يعزّز ويختصر وقت التطوير ويُقَلِّل التكاليف الحسابية.

وبهذه المناسبة، قال عمر مير، رئيس "وورلد وايد تكنولوجي": "نحن بالفعل في بداية عصر الذكاء الاصطناعي، وأنا متحمّس حقاً للانضمام إلى أوبن إنوفيشن إيه آي في هذا الوقت المذهل. منصة أوبن إنوفيشن إيه آي ذكية وسريعة ومصممة لتحقيق نتائج عملية فورية. بفضل خبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي في "وورلد وايد تكنولوجي"، نحن الآن قادرون على تقديم مجموعة كاملة من حلول الذكاء الاصطناعي من البداية وحتى النهاية لأي عميل. أنا سعيد بدفع التغيير الثوري في مجال الذكاء الاصطناعي مع أوبن إنوفيشن إيه آي ومتشوّق لتغيير المشهد في مجالات التعليم والاستدامة والصناعة والحكومة وغيرها."

من جهته، علق الدكتور عابد بن عيشوش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي: "شراكتنا مع شركة وورلد وايد تكنولوجي تُعتبر نقطة تحول رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيدين العالمي والمحلي. بفضل الدعم المالي الذي نحظى به من وورلد وايد تكنولوجي واستفادتنا من مختبراتها المتطورة ووصولنا إلى عملائها العالميين، نجد أنفسنا في موقع متقدم يمكننا من تعزيز حلولنا في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. تعيين عمر كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، واستفادتنا من مهاراته وخبرته الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والأسواق العالمية، يعزز بشكل كبير استراتيجيتنا العالمية للنمو والتوسع. استثمار شركة "وورلد وايد تكنولوجي" في أبوظبي يضع المدينة في موقع متميز كمركز رئيسي للذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها المتنامية في المشهد التكنولوجي العالمي. نحن نفخر بدورنا في تقدم أبوظبي كواحدة من المراكز الرائدة للابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي".