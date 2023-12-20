«الطيران المدني»: 109 ملايين مسافر في مطارات الدولة خـــلال 10 أشهر

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد المسافرين في مطارات الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2023، وصل إلى 109 ملايين مسافر، مشيرة إلى الحركة النشطة لقطاع السياحة، ومؤتمرات الأعمال.

الأجواء المفتوحة

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: إن «دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في عدد الاتفاقيات الموقعة لـ(فتح الأجواء)»، مشيراً إلى أن «إجمالي عدد مذكرات التفاهم واتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة بشكل عام حتى الآن، بلغ 188 اتفاقية مع مختلف دول العالم، منها 159 اتفاقية تتعلق بالأجواء المفتوحة».

وذكر السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن «اتفاقيات (الأجواء المفتوحة)، تمنح الدولتين الموقعتين فرصة إجراء رحلات غير محدودة بين أي نقطتين، بأي سعة وتكرار، ما يعزز نمو وتنافسية الناقلات الوطنية، ويعمل على تعزيز الربط مع الأسواق الخارجية، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية للدولة مع دول العالم، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي».

وتابع: «لاتزال بعض الأسواق الدولية المهمة للناقلات الوطنية، تفرض قيوداً على عدد الرحلات إليها، في وقت تعمل فيه الهيئة على معالجة هذا الأمر، من خلال التفاوض مع هذه الأسواق؛ لمنح المزيد من حقوق النقل الجوي».

وأكد السويدي أن «دولة الإمارات تتبنى سياسات الأجواء المفتوحة، وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني دائماً على تعزيز هذا التوجه من خلال زيادة اتفاقيات خدمات النقل الجوي، وفتح أسواق جديدة للناقلات الوطنية».

أعداد المسافرين

كشف السويدي أن «مطارات الدولة استقبلت خلال العام الماضي 101 مليون مسافر، فيما وصل عدد المسافرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2023 إلى 109 ملايين مسافر».

وتوقع أن يتم اختتام العام الجاري برقم يصل إلى 130 مليون مسافر، مدعوماً بالعودة النشطة لحركة السياحة، فضلاً عن المؤتمرات الدولية الرئيسة، التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام.

وأوضح السويدي أن «قطاع الطيران المدني يعد مساهماً رئيساً في نمو اقتصاد الدولة، وهو محفز قوي للاستثمارات، وجذب المواهب والكفاءات، وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا».

وأشار إلى أن «التوسعات المعلنة للناقلات الوطنية، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية في المطارات الإماراتية، توفر فرصاً جديدة للنمو وجذب المهارات، ما يخدم التوجهات الوطنية المستقبلية».

مؤتمر «آيكان»

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرتي تفاهم؛ لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون في مجال النقل الجوي مع كل من البرازيل وسويسرا؛ وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال النسخة الـ15 من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (آيكان 2023) خلال ديسمبر الجاري.

وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة تنمية هذا التوجه، وتعزيز شبكة علاقات النقل الجوي والربط مع الأسواق الواعدة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للدولة.