13.9 تريليون درهم تحويلات مالية بالقطاع المصرفي

كشفت أحدث بيانات صادرة اليوم، عن المصرف المركزي أن قيمة التحويلات المالية سواء بين البنوك أو العملاء التي تم تنفيذها عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، بلغت خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 13.9 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها منها 8.9 تريليون درهم بين البنوك و4.99 تريليون بين العملاء.

كما بلغت الايداعات النقدية لدى المصرف المركزي خلال ذات الفترة 142 مليار درهم قابلها سحوبات بقيمة 149 مليار درهم.