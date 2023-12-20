غرف دبي تنظم 6 ورش تدريبية ضمن «جائزة محمد بن راشد للأعمال»

أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي أطلقتها غرف دبي، اختتام ست دورات تدريبية للجائزة، التي شهدت مشاركة 137 ممثلاً لشركات القطاع الخاص والمحكمين، ما يعكس شمولية فئاتها الجديدة، وأهمية التميز في ممارسات شركات القطاع الخاص. وتقام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تم إطلاقها بحلّتها الجديدة في سبتمبر الماضي، بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة.

ويتبنى برنامج الجائزة الآن 4 فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها، هي: فئة أفضل شركة متميزة، والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام، والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي، والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي، والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وفي تعليقه على اختتام الدورات التدريبية للجائزة، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعكس المشاركة الفعالة في دورات الجائزة تطلعات مجتمع الأعمال الحديث والديناميكي في دبي، إذ خضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكل يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33». وأضاف: «ينص برنامج الجائزة على اتباع منهجية لتحسين استراتيجيات الأعمال والعمليات ونتائج الأداء الشاملة، ويشكل جزءاً من جهود غرف دبي لتحفيز ثقافة التميز داخل مجتمع الأعمال، ونشر ممارسات الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي محلياً».