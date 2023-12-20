توصية لمساهمي «بيانات» و«الياه سات» بالموافقة على الاندماج

أعلنت «بيانات ايه اي بي ال سي» وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج.

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم (أكثر من أربعة مليارات دولار) على أساس سعر الإغلاق لأسهم الشركتين، كما في 18 ديسمبر 2023، وهو تاريخ اليوم السابق لهذا الإعلان.

وستُنفَّذ الصفقة المقترحة وفقاً لآلية «تبادل الأسهم» مع شركة «بيانات»؛ باعتبارها الكيان القانوني القائم، وبحيث تبلغ حصة ملكية مساهمي «بيانات» في الشركة الجديدة وبعد إصدار الأسهم الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي «الياه سات» نحو 46%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»، طارق الحوسني: «تمثل الشركة الجديدة ثمرة عملية الاندماج بين اثنتين من الشركات المحلية الرائدة لإنشاء أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «الياه سات»، مصبّح الكعبي: «تُتيح عملية الاندماج فرصة مثالية؛ لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، من خلال التوظيف الفعّال لمجالات التعاون، والاستراتيجيات المشتركة لإنشاء شركة رائدة تكنولوجياً، تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء».

وستواصل «بيانات» و«الياه سات» العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني 2024.