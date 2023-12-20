«مبادلة للطاقة» تعلن اكتشافاً ضخماً للغاز الطبيعي في إندونيسيا

أعلنت شركة مبادلة للطاقة، أمس، عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية «لاياران - 1» التي تم حفرها في منطقة الامتياز «جنوب أندامان»، على بعد 100 كيلومتر تقريباً قبالة شاطئ شمال سومطرة في إندونيسيا.

وتتولى «مبادلة للطاقة» تشغيل عقد الإنتاج المشترك «جنوب أندامان»، الذي يعد أول بئر تقع في المياه العميقة تشغلها الشركة، بعد أن تم حفرها على عمق يصل إلى 4208 أمتار في عمق مياه يصل إلى 1207 أمتار. وكشفت عملية حفر البئر خزاناً هائلاً للغاز الطبيعي تزيد سماكته على 230 متراً، وبعد إجراء الاختبارات الفنية وتحليل البيانات، تم تحقيق تدفق للغاز بجودة ممتازة بما يزيد على 30 مليون قدم مكعبة يومياً.

ونظراً لامتلاكها حصة تشغيلية تبلغ نسبتها 80% من منطقة الامتياز «جنوب أندامان»، تُعد «مبادلة للطاقة» المالكة لأكبر مساحة امتياز في المنطقة، وسيسهم هذا الاكتشاف الإيجابي الذي تم التوصل إليه في بئر «لاياران - 1» في تقليل المخاطر للعمليات الاستكشافية المقبلة التي تستهدف موارد للغاز الطبيعي تقدر بتريليونات قدم مكعبة عدة من احتياطيات الغاز، إلى جانب تأسيس قاعدة للنمو في المستقبل، تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تنحاز للغاز الطبيعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، منصور محمد آل حامد: «انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع محفظتنا للغاز الطبيعي لدعم تحوّل الطاقة، سيسهم هذا المشروع في توفير فرص تجارية واعدة، كما سيضيف المزيد من الزخم إلى مسيرة نمونا الاستراتيجية».

وتابع: «إلى جانب أهميته الهائلة بالنسبة لنا في (مبادلة للطاقة)، فإن المشروع يُعد أيضاً إنجازاً كبيراً لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا»، لافتاً إلى الاعتماد على قدرات الشركة الفنية والتشغيلية التي ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية.