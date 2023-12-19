سوق أبوظبي: تنفيذ صفقتين كبيرتين على شركة «ألفا ظبي» بـ 3.6 مليارات درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم "ألفا ظبي القابضة" بقيمة 3.597 مليارات درهم.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 139.1 مليون سهم بسعر تنفيذ 25.86 درهما للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.