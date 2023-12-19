«إينوك» تتعاون مع «نوتانيكس» لدعم عملياتها التوسّعية في قطاع التجزئة

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية في مجال الطاقة، عن تعاونها مع «نوتانيكس انك»، الشركة المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة، وذلك بهدف تعزيز هيكلية ومركزية تكنولوجيا المعلومات في المجموعة دعماً لتوسيع أعمالها في قطاع التجزئة، وتزويد العملاء بتجارب رقمية مميزة ترقى لمستوى توقعاتهم.

وتقدم «إينوك» خدماتها لآلاف العملاء عبر أكثر من 60 سوقاً، وتمتلك قوى عاملة يفوق تعدادها 12 ألف موظف، ومزايا وابتكارات وتقنيات عالمية المستوى، فضلاً عن كونها تتبنّى أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكّل محطات الخدمة التابعة لمجموعة إينوك الركيزة الأساسية لأعمالها، حيث توفّر خدمة إعادة التزود بالوقود إلى جانب خدمات بيع بالتجزئة عالية الجودة. وفي البداية، لجأت الشركة إلى تزويد جميع المحطات المذكورة ببنية تحتية فريدة لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الرقمية اللازمة. واستطاعت هذه المحطات تلبية احتياجات الشركة في البداية، إلّا أنّ افتقار هذه التقنيات إلى الكفاءة والإدارة المركزية أدى إلى زيادة النفقات والمخاطر السيبرانية، وتزامن ذلك مع سعي الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها للبيع بالتجزئة بأقصى سرعة.

واستجابةً لذلك أطلقت «إينوك» في عام 2021، مبادرة للتحول الرقمي باستثمار 250 مليون درهم (68 مليون دولار)، كانت تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز رضا عملائها والارتقاء بتجربة خدماتها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «تدرك (إينوك) تماماً أهمية تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في عملياتنا التشغيلية. ونحن نتبنّى دوماً التقنيات الناشئة التي تمكننا من دفع الابتكار في قطاعنا، والتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا في دولة الإمارات بشكل أسرع. وتسهم شركة نوتانيكس بدور محوري في تمكيننا من تحقيق هذه الطموحات ومساعدتنا في الحفاظ على قدرتنا التنافسية».