الإمارات الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول للسكان

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تقرير «الممكنات الرقمية 2023»، الذي يسلط الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في دولة الإمارات، كاشفة عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول للسكان.

الهوية الرقمية

وأظهر التقرير وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 ملايين مستخدم مسجلين، يستفيدون من 15 ألف خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة، بينما تم إصدار ستة ملايين و997 ألفاً و635 مستنداً عبر منصة التحقق الرقمي «UAE Verify».

وأحصى التقرير وصول عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى مليون و273 ألفاً و464 معاملة، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، في وقت جرى فيه التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني «تواصل 171».

وحول أداء الشبكة الرقمية الاتحادية (FEDnet)، أشار تقرير «الممكنات الرقمية» إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية، فيما وصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.

وبين التقرير أن عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 340 ألف مسجل يستفيدون من 180 دورة تدريبية.

فريق واحد

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «الأرقام الواردة في التقرير تعكس روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع».

قطاع الاتصالات

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أظهر التقرير وصول تغطية الهاتف المتحرك إلى 100% في مناطق الدولة المختلفة، بينما تغطي شبكة الجيل الخامس أكثر من 97% من إجمالي المناطق المأهولة.

وبلغ عدد مشتركي إنترنت الهاتف المحمول، بحسب التقرير: 22 مليوناً و178 ألفاً و236 مشتركاً، يقابلهم ثلاثة ملايين و774 ألفاً و64 مشتركاً في خدمات النطاق العريض الثابت، لتحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، فضلاً عن محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH»، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.

وعلى مستوى الريادة العالمية، حققت دولة الإمارات، بحسب التقرير المرتبة الخامسة في مؤشر الأمن السيبراني، والتاسعة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأفادت بأن تلك الشبكات تدعمها 7450 محطة إرسال داخلية وخارجية في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضحت عبر تقرير «الممكنات الرقمية 2023»، الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع وصلت إلى 99.84%، فيما وصلت نسبة تغطية الشبكة الجيل الثالث إلى نسبة 100%.

وأضافت الهيئة أنه وفقاً للبيانات المرصودة فإن متوسط الوقت المستغرق لدخول الإنترنت عبر الموبايل بلغ 20 ميني ثانية، فيما بلغت معدلات سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في الدولة 216 ميغابيت في الثانية، فيما بلغت معدلات سرعة الرفع للإنترنت المتنقل إلى 23.11 ميغابيت في الثانية.

وأشارت إلى أن متوسط الاستجابة للإنترنت الثابت بلغ خمسة مينى ثانية، فيما بلغت معدلات سرعة التحميل للإنترنت الثابت 231.98 ميغابيت في الثانية، ومعدل سرعة الرفع للبيانات للإنترنت الثابت 102.19 ميغابيت في الثانية.