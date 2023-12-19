الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.2 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، في مستهل جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» التداولات.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.54 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.866 تريليون درهم بنهاية التعاملات، وبلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق دبي نحو 673.877 مليار درهم. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة بلغت 0.26% عند مستوى 3990.6 نقطة، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.22% عند مستوى 9476.84 نقطة.