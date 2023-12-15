«دبي المالي العالمي» مركز دولي لاستقطاب المواهب

أصدر «مركز دبي المالي العالمي»، بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أمس، تقريراً بعنوان «مستقبل المواهب العاملة ضمن الخدمات المالية» يسلّط فيه الضوء على مكانة دبي المتنامية، مركزاً عالمياً رائداً لاستقطاب المواهب؛ حيث تصدر المركز في فرص التوظيف بقطاع الخدمات المالية.

وهذا التقرير هو الثالث ضمن سلسلة من التقارير التي يتم من خلالها تسليط الضوء على أهم التوجهات السائدة في القطاع المالي في دبي؛ إذ يوفر نظرة عامة على المشهد الحالي لمواهب الخدمات المالية، وما يتوقعه الموظفون من رؤساء عملهم.

وكشفت النتائج عن تحول نموذجي في أولويات الموظفين؛ حيث يتركز اهتمامهم بشكل كبير اليوم على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتحقيق الرفاهية، ومجموعة واسعة من المزايا غير المالية الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يبحث موظفو القطاع بشكل متزايد عن الهدف والقيم والإنجاز في حياتهم العملية اليومية. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة «مركز دبي المالي العالمي»، عارف أميري: «إن مركز دبي المالي العالمي، يشكل أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا؛ إذ يضم أكثر من 39 ألف موظف، يمثلون أكثر من 160 جنسية».

وأضاف: «في عام 2022، وفرنا المزيد من فرص العمل الجديدة، وكانت أكثر من أي مرحلة سابقة منذ تأسيس المركز». وأوضح أن التزام المركز برعاية وتنمية المواهب، يتجلى من خلال مبادرات عدة، من بينها أكاديمية «مركز دبي المالي العالمي»، ومركز «إنوفيشن هب»، الذي يوفر برامج تدريبية شاملة، بالتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية.

ويتناول التقرير احتياجات كوادر الخدمات المالية سريعة التغير بعد جائحة «كوفيد-19»؛ حيث يحلل البيانات الصادرة عن هيئات عالمية موثوقة عدة، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يوضح أن 80% من الشركات تتوقع تنفيذ عمليات التعلم والتدريب أثناء العمل خلال الشهور الـ12 المقبلة.

عارف أميري: المركز يشكل أكبر منظومة للخدمات المالية في المنطقة؛ إذ يضم أكثر من 39 ألف موظف، يمثلون أكثر من 160 جنسية.