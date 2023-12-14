غرف دبي: الشركات العائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي

أعلن مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي عن اختتام ندوتين إضافيتين ضمن «سلسلة الحوكمة» بنجاح، في وقت أكد المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي «عائلية»، وتلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي.

وأفاد بيان أمس، بأن الندوتين ضمتا 40 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، وركزت على مناقشة أفضل ممارسات الحوكمة وتعاقب القيادات.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «انطلاقاً من دورها في قيادة مبادرات مركز دبي للشركات العائلية، تلتزم غرف دبي بزيادة وعي الشركات العائلية في الإمارة بأهمية الحوكمة للحفاظ على نموها وضمان استمراريتها».

وأضاف: «توفر سلسلة الحوكمة منصة قيّمة للتبادل المعرفي لتمكين المشاركين من التعلم من تجارب الشركات العائلية الدولية وكبار الخبراء العالميين، بهدف الارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية في دبي».

وأشار لوتاه إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي هي شركات عائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي. وأضاف: «نلتزم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية، وتمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دورٍ رئيس في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية خلال العقد المقبل».

وبحسب البيان، استضافت الندوة التي انعقدت في أكتوبر الماضي كوكبة من خبراء الشركات العائلية، فيما شملت الموضوعات التي تناولتها تشكيل ورعاية الفرق المتخصصة، والإدارة الفعالة للمكاتب العائلية، ووضع بروتوكولات الحوكمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية، وإتقان إدارة الثروات لضمان إرث مزدهر.

أما الندوة الأخيرة التي انعقدت الشهر الجاري، فتضمنت عرضاً توضيحياً قدمه مارتن رول، وهو خبير استراتيجي عالمي في مجال الأعمال، يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال استشارات مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين.

وأقيمت الندوة تحت شعار «مناسبة للأجيال.. أساسيات استراتيجية الشركات العائلية الناجحة»، وناقشت الأطر الاستراتيجية ودراسات الحالة والأمثلة الملموسة حول دور الشركات العائلية في قيادة النمو المستدام متعدد الأجيال.