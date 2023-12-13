«المركزي» ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»

انضم مصرف الإمارات المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويقوم نظام «آفاق» بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية، ويتم تنفيذها للمتعاملين بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

ويأتي انضمام المصرف المركزي تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشروعات والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام «آفاق»، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة، وتبدأ في استخدام خدمات النظام.

والتحق حتى اليوم بـ«آفاق» كل من: مصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي السعودي، وبنك الكويت المركزي، إضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في البحرين والسعودية والكويت. وستنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.