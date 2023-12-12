المصرف المركزي يعلن إتمام انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويقوم نظام "آفاق" بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة وتبدأ في استخدام خدمات النظام.

والتحق حتى اليوم بـ"آفاق" كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.