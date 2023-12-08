«إياتا» يتوقع نمواً قوياً لقطاع الطيران في الإمارات خلال 2024

توقع نائب الرئيس الإقليمي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، كامل العوضي، أن يشهد قطاع الطيران نمواً قوياً في دولة الإمارات العام المقبل 2024 من حيث الركاب والعائدات وغيرها.

وقال العوضي في مؤتمر صحافي عقد عن بُعد أمس، إن «دولة الإمارات تقود صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة باستضافة عدد كبير من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية الضخمة على مدار العام، مثل (COP28) الذي تستضيفه الدولة حالياً».

وأضاف: «يشهد قطاع الطيران نمواً مستمراً في الإمارات، وهناك نظرة إيجابية لنمو القطاع في الإمارات بشكل مستمر»، مشيراً إلى أن «ما يميز دولة الإمارات هو التعاون الكبير بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، وفي مقدمتها شركات الطيران والمطارات والشركات المقدمة لخدمات الطيران في الدولة».

وشدد العوضي على أهمية جوازات السفر الإلكترونية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تسير في الطريق الصحيح بهذا الصدد. وقال إن «(إياتا) يضع التوسع في تطبيق جواز السفر الإلكتروني الذي تطبقه مطارات عدة في الإمارات على جدول أولوياتها في العام 2024».

ولفت إلى أن شركات الطيران في المنطقة، وفي مقدمتها الناقلات الوطنية الإماراتية، تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى «صفر» انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

وحول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالمياً، قال العوضي، إن «الارتفاع طبيعي، لاسيما أن الكلفة التشغيلية تشهد ارتفاعاً مستمراً على المستوى العالمي في ضوء ارتفاع أسعار جميع الخدمات المرتبطة بالطيران»، لافتاً إلى أن «الربح الذي تحققه شركات الطيران من ارتفاع أسعار التذاكر تحديداً، يعد قليلاً في ضوء ارتفاع الكلفة». وأشار العوضي إلى أن «قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يشهد أداء جيداً للغاية مقارنة بالعام 2019 (قبل جائحة كورونا)، كما أن ربحية شركات الطيران في المنطقة تظل قوية، ومن المتوقع أن تشهد تحسناً أكثر خلال العام المقبل».

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أكد استمرار انتعاش الطلب على الرحلات الجوية عالمياً خلال أكتوبر الماضي مع ارتفاع نسبته 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 98.2% من مستويات ما قبل «كوفيد-19»، كما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 24.1% في حركة المسافرين خلال أكتوبر 2023.