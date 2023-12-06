‏شراكة بين «إيبردرولا» و«مصدر» لاستثمار 15 مليار يورو في مشروعات طاقة الرياح البحرية

وقّعت «إيبردرولا» و«مصدر»، الشركتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستشكاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة رياح بحرية وهيدروجين أخضر، في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع، كألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وجاء توقيع الاتفاقية بين الجانبين، خلال مشاركتهما في مؤتمر الأطراف «COP28»، وذلك في أعقاب نجاح اتفاقية الاستثمار المشترك في مشروع محطة «إيغل بحر البلطيق» بألمانيا، وفي خطوة جديدة تعتزم «مصدر» استكشاف آفاق الشراكة الاستثمارية في مشروع «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، والذي تبلغ قدرته نحو 1400 ميغاواط، مع امتلاكها 49% من المشروع.

وهذا الاتفاق حالياً في مرحلة متقدمة من التفاوض، ومن المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لمشروع «إيست إنجليا 3»، الذي لايزال قيد الإنشاء حالياً، بحلول الربع الأخير من عام 2026. كما حصلت محطة طاقة الرياح على عقد فروقات مرتبط بمؤشر الأسعار الاستهلاكية لمدة 15 عاماً من حكومة المملكة المتحدة في يوليو 2022، حيث سيوفر المشروع إمدادات الطاقة لأكثر من 1.3 مليون منزل في بريطانيا، فضلاً عن توفير 2300 فرصة عمل وإزالة 4.9 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً دعماً لأهداف الحياد المناخي.

وإضافة إلى صفقة «إيست إنجليا 3»، تتعاون الشركتان للاستثمار في مجموعة من مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر المستقبلية في أوروبا وغيرها من الأسواق. وبينما يعمل الطرفان حالياً على استكشاف المزيد من الفرص، تشير التوقعات إلى وصول القيمة الإجمالية للاستثمارات المشتركة بينهما في قطاع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر إلى 15 مليار يورو.

كما تؤكد الخطط التزام الجانبين الراسخ بتسريع جهود التحوّل العالمي في مجال الطاقة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، تأتي هذه الاتفاقية بين شركتي (مصدر) و(إيبردرولا) للاستفادة من قدراتهما وخبراتهما الكبيرة والمتميزة في تطوير حلول الطاقة المتجددة في أوروبا والعالم، وهو ما يدعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28) بضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، سعياً للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إيبردرولا»، إغناسيو غالان: «يتمثل أحد أهم طموحات (COP28) في الوصول إلى اتفاق دولي لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف عن مستوياتها الحالية بحلول عام 2030. ويتطلب هذا الأمر تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين، فضلاً عن تشكيل التحالفات المبنية على الابتكار، مثل اتفاقيتنا مع شركة (مصدر)».

• «مصدر» تعتزم استكشاف آفاق الشراكة الاستثمارية في «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة.