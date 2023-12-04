مكتوم بن محمد: دبي وجهة نموذجية لتسريع الابتكار والتحول الرقمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية في شركة «ألفابيت وغوغل»، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، روث بورات.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية رائدة لتعزيز وتسريع وتيرة مسيرة الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى العالم، ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، والتزامها تزويد مطوري التكنولوجيا بمنصة رائدة لتشكيل ملامح المشهد التكنولوجي العالمي في المستقبل، بما توفره الإمارة من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم، والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التزام دبي دفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، من خلال تبني أحدث الحلول والتطبيقات، بما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها المتغيرات العالمية، وريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال سموه: «إن دبي تواصل دورها الرائد كمركز عالمي محوري لصنّاع التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك كبريات الشركات العالمية والإقليمية والمبتكرين والشركات الناشئة الواعدة والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، وهي مستمرة في هذا الدور، لدفع فرص استكشاف استراتيجيات وآفاق مستقبلية جديدة، لتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، بما يترجم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي». وقال سموه في تغريدة عبر موقع «إكس» أمس: «التقيت روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار لــ(ألفابيت وغوغل)، إحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتناول اللقاء استعراض نتائج الشراكة المثمرة بين دبي وشركات ومطوري التكنولوجيا، وما توفره دبي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية. هناك فرص كبرى في المنطقة لتسخير هذا التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشراكاتنا المستمرة مع هذه الشركات، سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 في توليد قيمة اقتصادية سنوية قدرها 100 مليار درهم عبر مبادرات التحول الرقمي».

وخلال اللقاء، أعربت روث بورات، عن اعتزازها بالشراكة المثمرة والتعاون البناء مع دبي، لدفع آفاق ومسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، بما توفره الإمارة من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية، مشيدة في هذا الصدد بنهج دبي المستقبلي القائم على تبني حلول المستقبل وتسخير التكنولوجيا لدعم مرتكزات مسيرة التنمية الشاملة.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك. وافتتحت «غوغل» مقرها الإقليمي في دبي عام 2008، حيث تدير جميع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت شركة «ألفابيت» الشركة الأم لشركة «غوغل» قد أعلنت إيرادات عالمية بلغت 282.8 مليار دولار في عام 2022.

النائب الأول لحاكم دبي:

• برؤية محمد بن راشد سنحقق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

• دبي تحرص على توثيق الشراكة مع أهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم.