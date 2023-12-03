أفادت بيانات أصدرها مركز دبي للإحصاء، بأنه تم إنجاز 2308 مبانٍ جديدة للفلل الخاصة والاستثمارية في دبي خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أبنية الفلل الخاصة والاستثمارية الجديدة المنجزة شكّلت مجتمعة، الحصص الكبرى من إجمالي المباني الجديدة المنجزة في دبي، خلال تلك الفترة، بنسبة تتجاوز 85%.

وأشارت إلى أن إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها في دبي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 2717 مبنى جديداً في دبي، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بإجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال عام 2022 بالكامل، والتي بلغت 1941 مبنى جديداً، كما تجاوزت إجمالي المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال عام 2021 بالكامل، والذي شهد إنجاز 2237 مبنى جديداً.

وأظهرت بيانات «دبي للإحصاء» - حول المباني الجديدة التي تم إنجازها خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري - أن حصص مباني الفلل الخاصة سجلت 1334 مبنى، فيما بلغ إجمالي الفلل الاستثمارية 974 مبنى، وجاء عدد المباني متعددة الطوابق في المركز الثالث بـ201 مبنى جديد، تليها المباني العامة بـ118 مبنى، ثم المباني الصناعية بـ90 مبنى.

ورصدت البيانات التي أصدرها مركز دبي للإحصاء - استناداً إلى معلومات من بلدية دبي - أن الفلل الخاصة الجديدة التي تم إنجازها خلال أكتوبر الماضي فقط بلغت 135 مبنى، محققة نمواً مقارنة بعدد الفلل الخاصة الجديدة التي تم إنجازها خلال سبتمبر الذي شهد إنجاز 126 مبنى من الفلل.

وأوضحت بيانات المركز أن مباني الفلل الاستثمارية الجديدة التي تم إنجازها في دبي سجلت نمواً أيضاً خلال أكتوبر الماضي، مع بلوغ عددها 59 مبنى، مقارنة بـ38 مبنى فقط خلال سبتمبر.

وأشارت إلى أن المباني الجديدة متعددة الطوابق التي تم إنجازها خلال أكتوبر الماضي، سجلت نمواً لافتاً، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مع بلوغها 25 مبنى جديداً، مقارنة بـ15 مبنى خلال سبتمبر.