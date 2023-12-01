مجلس المناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للأمن الاقتصادي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، توقيع مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، تعزيزاً لتبادل المعلومات وبحث آليات العمل المشتركة، حيث وقعها كل من الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الدكتور محمد الزرعوني، والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين.

وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن توقيع المذكرة جاء من اهتمام الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التوجه الرشيد لإمارة دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات في المجالات التي تخص الطرفين «الأمنية والاقتصادية»، ومشاركة كل منهما في توفير بيئة محفزة لممارسة الأعمال الاقتصادية التي تشهدها الإمارة التي ترتكز على الأمن وبيئة الاستثمار، وانطلاقاً من حرص طرفي المذكرة على دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما، بهدف توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مختلف المجالات من تبادل المعلومات ونشر الوعي المؤسسي والاستدامة في تحقيق الريادة والتميز.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، إن «توقيع مذكرة التفاهم تعتبر شراكة استراتيجية تدعم مسيرة العمل الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال، وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وتعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة التنمية والتطوير».