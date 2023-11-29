الاتحاد للطيران تشغل الطائرة العملاقة إلى نيويورك

أعلنت الاتحاد للطيران عن تشغيل طائرة الإيرباص العملاقة A380 إلى نيويورك ابتداء من 22أبريل 2024.



في هذه المناسبة، تحدّث أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:" نحن متحمسون لبدء تشغيل طائرتنا الرائعة إيرباص A380عبر المحيط الأطلسي، ونحن نعلم أن ضيوفنا يحبون تجربة السفر على متنها. سواء كانوا يسافرون في الدرجة الاقتصادية، أو درجة الأعمال، أو الدرجة الأولى، أو على مقصورة الإيوان المكونة من ثلاث غرف، فإنهم سيستمتعون بخدمة عالية المستوى من أفراد طاقمنا المتفاني، وسيضمنون وصولهم إلى المدينة التي لا تنام وهم يشعرون بالانتعاش والراحة. ونحن نعلم أن هذه الخدمة مهمة لجميع ضيوفنا من حيث التوقيت وسلاسة تجربة السفر، وبالأخص المسافرين في رحلة عمل."



وتابع: "إن تشغيل طائرة A380 على خط نيويورك هو أمر منطقي حيث أننا نلبي طلب ضيوفنا للمزيد من السعة، وسنواصل تعزيز شبكة وجهاتنا المتنامية. كما أن انطلاق عملياتنا إلى بوسطن، وهي الوجهة الرابعة لنا في الولايات المتحدة، في 31 مارس أي قبل ثلاثة أسابيع من بدء تشغيل A380 إلى نيويورك، يؤكد على خططنا الطموحة للنمو".



يعتبر تشغيل طائرة A380 تعزيزًا مهماً للقدرة الاستيعابية للاتحاد للطيران في السوق الأمريكية الحيوية مع ربطها بدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، وهو ما سيجذب عددًا متزايدًا من الضيوف لاسكتشاف المعالم السياحية في مدينة أبوظبي النابضة بالحياة.



وسيتم تشغيل الطائرة العملاقة على أحد الرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى نيويورك. وبهذا تصبح الولايات المتحدة الوجهة الثانية بعد لندن التي سيستمتع الضيوف إليها بتجربة الـA380 الرائعة منذ أن أعادت الاتحاد طائرتها العملاقة إلى السماء.



مزايا على متن الطائرة

يعيش كل ضيف من ضيوف الاتحاد المسافرين على متن طائرة إيرباص A380 تجربة سفر فريدة وخاصة، حيث يتم استقبال ضيوف الدرجة السياحية على متن الطائرة في منطقة مخصصة لهم. وتضم مقصورة الدرجة السياحية 68 مقعداً في الفئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.





ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً.



ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة "المجلس"، وهي صالة صالة متكاملة الخدمات، تضم ردهة للمشروبات في المنطقة بين الدرجتين الأولى والأعمال. وبالإضافة إلى ذل سيستمتع الضيوف بتجربة لاتضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا ومجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأقمشة والمنسوجات لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة.



كما أن باقات الواي فاي المتنوعة وخدمات الراحة المتكاملة تسهّل على الضيوف المسافرين في رحلة أعمال إمكانية متابعة أعمالهم والبقاء على تواصل.



أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى" الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعد جلدي وثير، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم بطول يصل إلى 80 بوصة. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.



الإيوان

وتعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران. وتضم مقصورة الإيوان غرفة معيشة خاصة، إضافة إلى غرفة نوم مستقلة وغرفة استحمام فخمة وهي تتسع لشخصين.



ويعمل فريق مخصص من طاقم الضيافة الجوية على تحضير وجبات الضيوف حسب اختيارهم من قائمة الطعام والتي سيتم تقديمها على أدوات مائدة أنيقة في غرفة المعيشة الخاصة، ويمكن لضيوف المقصورة اختيار تناول وجبة الافطار على السرير عند الاستيقاظ. وتتنوع خيارات الطعام بين وجبات الذواقة والمرطبات الخفيفة وتشمل أنواع فاخرة من المشروبات وطبق كافيار إضافة إلى الشاي الممتاز الحصري بمقصورة الإيوان.



ويمكن حجز الإيوان بكل سهولة على موقع etihad.com من خلال اختيار تذاكر الدرجة الأولى ومن ثم ترقية الدرجة إلى مقصورة الإيوان ابتداء من 10,999 درهماً*



*يسري عرض خاص من 29 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر على أسعار الترقية إلى الإيوان ابتداء من 10,999 درهماً للشخص الواحد أو 14,999 درهماً للشخصين بالاتجاه الواحد، وذلك للسفر ابتداء من 22 أبريل 2024 (باستثناء الفترة الممتدة بين 14 و24 يونيو 2024.