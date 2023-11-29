«الاتحاد للطيران» تتيح فرصاً لتأهيل الكوادر الإماراتية

أعلنت مجموعة «الاتحاد للطيران»، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) عن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهتين، وإتاحة الفرص التدريبية المتنوّعة في شركة «الاتحاد للطيران» للإماراتيين الباحثين عن عمل في مجال الطيران.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتحاد للطيران»، محمد علي الشرفاء الحمادي، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتستكمل جهود الجهتين في مبادرة «بدايتي»، التي أطلقتها «الاتحاد للطيران» في أكتوبر 2022، واستقبلت عبر هذه المبادرة المنتسبين في برنامج «خبرة» إحدى مبادرات «نافس». والتحق عدد من المنتسبين من الخريجين الجدد إلى برنامج «بدايتي» للتدريب لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الخريجين الجدد في بناء خطواتهم الأولى نحو مستقبل مهني واعد، من خلال توفير تجربة عمل فعلية وشاملة بإشراف خبراء في مجالات الطيران المتنوعة.

واستفاد 13 خريجاً إماراتياً من تدريبات في أقسام متعددة داخل «الاتحاد للطيران»، حيث تم تقديم فرص عمل لعدد من المرشحين.

وتأتي بنود الاتفاقية الجديدة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، لإتاحة فرص تدريبية متخصصة للإماراتيين من منتسبي برنامج «نافس» في «الاتحاد للطيران»، وذلك من خلال برنامج «خبرة»، إحدى مبادرات «نافس»، المعني بتدريب المواطنين وتطوير كفاءاتهم في المجالات التخصصية للحصول على شهادات مهنية وفنية عالمية.