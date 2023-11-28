انضمام عدد جديد من صناديق التحوط إلى مركز دبي المالي العالمي

أكد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم استمرار انضمام عدد غير مسبوق من صناديق التحوط إلى المركز، مما يرسخ مكانة دبي في صدارة مراكز المنطقة ضمن هذ القطاع .

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، منحت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، تراخيص إلى العديد من صناديق التحوط الرائدة عالمياً لمزاولة أعمالها في المركز؛ ويشمل ذلك "آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت"، و"بريفان هوارد"، و"كارهاي كابيتال"، و"كريسين كابيتال"، و"لايتهاوس بارتنرز"، و"ميرلين أدفايزرز"، و"نوفينتا كابيتال مانجمنت آند كوب ريسيرش آند تكنولوجيز". كما أنهت "بلو آول كابيتال آند وولي كابيتال" مؤخراً إجراءات تسجيلها في المركز.

يساهم انتقال صناديق التحوط إلى مركز دبي المالي العالمي من المراكز العالمية والإقليمية الأخرى في تعزيز سمعة دبي عاصمةً للمال والأعمال في المنطقة. ويعكس ذلك أيضاً قدرة الإمارة على استقطاب أفضل المواهب وإتاحة الوصول إلى تجمع كبير من رؤوس الأموال العامة والخاصة.

وتعتبر دبي أكبر تجمّع لأصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقطنها أكثر من 68,400 فرد، تتجاوز ثرواتهم الشخصية القابلة للاستثمار المليون دولار ، ويعادل ذلك ثلاثة أضعاف عدد أصحاب الثروات المقيمين في أي مدينة أخرى بالمنطقة.

علاوة على ذلك، تتولى المؤسسات الاستثمارية المملوكة لحكومة دبي إدارة رأسمال بقيمة 4.7 تريليون دولار، وتعتبر الإمارة منطقة محايدة لإدارة الاستثمارات.

ويستقطب النمو السريع للقطاع المالي في المنطقة نماذج أعمال مختلفة، وشركات إدارة الأصول الكبيرة والمتوسطة والأصغر حجماً، ومنصات التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز قدرات الوساطة والتداول المحلية.

وبهذه المناسبة، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام المزيد من صناديق التحوط الجديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي يساهم في استمرار مسيرة نمونا كمركز عالمي رائد لصناديق التحوط وأكبر سوق لها في المنطقة. وسيقوم عملاؤنا الجدد بمزاولة أعمالهم وتنميتها عبر استقطاب أفضل المواهب العالمية، والاستفادة من الأرصدة الكبيرة من رؤوس الأموال العامة والخاصة التي يمكن الوصول إليها في دبي ومن خلالها".

وأكد المركز في وقت سابق من هذا العام استقطاب العديد من صناديق التحوط للعمل انطلاقاً منه، بما في ذلك "هدسون باي كابيتال"، و"كينج ستريت كابيتال مانجمنت"، و"بالياسني لإدارة الأصول"، و"فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي".

وشهد مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 زيادةً بنسبة 54% في إجمالي عدد صناديق التحوط التي تم إنشاؤها داخل المركز. وتشكل صناديق التحوط الأمريكية والبريطانية حوالي ثلثي عدد صناديق التحوط العاملة في مركز دبي المالي العالمي، منها اثنين من بين أكبر عشرة صناديق تحوط في العالم.

يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعد أول مركز مالي في دولة الإمارات يوقع اتفاقية مع جمعية إدارة الاستثمار البديل (AIMA)، الهيئة الأبرز لتمثيل قطاع الاستثمار البديل على مستوى العالم، والتي تضم في عضويتها أكثر من 2,100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار.