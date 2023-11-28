«دبي للسلع»: 17% نمواً في عدد الشركات التركية منذ بداية 2023

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، بنجاح، حملته الترويجية في تركيا ضمن سلسلة حملاته الترويجية «وُجِد من أجل التجارة»، حيث استضاف مجموعة من قادة الأعمال الأتراك في مدينة إسطنبول، لتعريفهم بأبرز مزايا بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في دبي، والفرص الجذابة التي تتيحها الإمارة لتوسيع أعمالهم دولياً من خلال بوابة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.

وكشف المركز أنه سجل منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه نمواً بنسبة 17% في عدد الشركات التركية المسجلة فيه، ليصل حالياً إلى 570 شركة.

وتمثل تركيا سوقاً استراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في وقت سابق من العام الجاري بين الإمارات وتركيا، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين من 10 مليارات دولار في عام 2022 إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2028.

اتفاقية الشراكة

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «أصبحت دولة الإمارات وتركيا أقرب الآن من أي وقت مضى، بفضل القرارات الاستراتيجية الرئيسة التي اتخذها قادتنا، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها أخيراً، واتفاقية تبادل العملات التي تم إبرامها العام الماضي، اللتين شكلتا محفّزاً لتدفقات التجارة والاستثمار الكبرى – من الطاقة والتكنولوجيا إلى العقارات والبنية التحتية الحيوية».

وأضاف أن «الفرص المتاحة لتوسيع هذه العلاقة متاحة، بما في ذلك مبلغ 40 مليار دولار إضافي في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في السنوات الخمس المقبلة».

وتابع: «يعد مركز دبي للسلع المتعددة بالفعل الموطن الطبيعي للعديد من القطاعات الرئيسة التركية، حيث يوجد أكثر من 2100 مواطن تركي يعيشون ويعملون في منطقة أعمالنا حالياً، وبناء على نمو عدد الشركات التركية الأعضاء لدينا بنسبة 17% منذ بداية العام حتى الآن، فإن لدي اعتقاداً راسخاً بأن هذا أفضل وقت للشركات التركية للتوسع من خلال دبي».

قادة أعمال

ونُظِّمت الحملة بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، وقام خلالها كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك من مختلف القطاعات على المزايا الفريدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في دبي، بفضل مكانته القوية كأحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم. ويضم المركز حالياً أكثر من 570 شركة تركية تعمل في مجالات الطاقة، والأغذية، والسلع الزراعية، والبناء، وتقنيات التشفير، والمعادن الثمينة.

«وُجِد من أجل التجارة»

تلعب سلسلة الجولات الترويجية «وُجِد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي، كوجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسهم المركز بنسبة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وخلال عام 2022، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة رقماً قياسياً بلغ 3049 شركة جديدة انضمت إلى منطقته الحرة، و1456 شركة جديدة انضمت إليه في النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 23 ألف شركة، منها شركات كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومشروعات لرواد أعمال مستقلين.