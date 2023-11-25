«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في لاغوس

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة لاغوس النيجيرية، والذي يُعد المكتب السابع للغرفة في القارة الإفريقية، والـ28 للغرفة حول العالم، ما يعكس جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا.

وأفاد بيان أمس، بأنه تم افتتاح المكتب الجديد خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية على هامش زيارة بعثتها التجارية إلى لاغوس، والتي تضم 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونجحت الغرفة خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أكثر من 230 مشاركاً في تنسيق 195 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظرائها في السوق النيجيرية.

وقال مدير عام غرف دبي خلال افتتاح المكتب، محمد علي راشد لوتاه: «يُعد افتتاح مكتبنا الجديد في لاغوس علامة فارقة لغرفة دبي العالمية، حيث تعتبر السوق النيجيرية من أكبر الأسواق الإفريقية، وتتيح لتجار دبي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في وسط وغرب القارة السمراء».

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا خلال العام الماضي، نحو 7.8 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بقيمتها خلال العام 2021، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات النيجيرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 551 شركة.