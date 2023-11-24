مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية ينطلق 27 فبراير المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 27 و28 فبراير 2024، الدورة الرابعة لـ«مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية»، ما يعكس مكانة الإمارة على الخريطة العالمية، بوصفها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات لممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ضمن مختلف القطاعات.

ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار: «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، مجموعة بارزة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ضمن مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء. وتكمن أهمية المؤتمر، الذي ينظمه مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، في التطرق إلى استراتيجيات مبتكرة، والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون، وبالتالي التأسيس لقيمة مضاعفة تدعم الأفراد واحتياجات المجتمع من جهة، وتعزز أعمال المال والاقتصاد من جهة أخرى.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها وجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، فيما يأتي تنظيم (مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية)، للتأكيد على التزام دبي بدعم وتطوير الهيئات والجمعيات الداعمة للمجتمعات، والإسهام في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الجديدة في هذا القطاع على مستوى العالم».

وأضاف: «في ظل التقدم والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنها ستوفر بيئة مثالية لاستكشاف الحلول لإحداث التغيير المطلوب»، لافتاً إلى أن المؤتمر يدعم أهداف وأجندة الهيئات والجمعيات من جميع أنحاء العالم من خلال استكشاف المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وهو ما يسمح لها بزيادة عدد أعضائها، وتعزيز نطاق انتشارها في الشرق الأوسط وخارجه.

من جانبه، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يوفر مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية منصة قيمة للحوار وتبادل المعارف لكل الجهات المعنية باستكشاف فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط. تلعب هذه الهيئات دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار ودفع تطوير الاقتصادات المعتمدة على المعارف حول العالم».

وأضاف: «بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، فإن الموقع الاستراتيجي لدبي ومزاياها التنافسية لعبت دوراً محورياً في اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم والذي يتيح للهيئات التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص، ويمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وتشمل أجندة المؤتمر مناقشة موضوعات بارزة أهمها دور الذكاء الاصطناعي في أداء مهام الرؤساء التنفيذيين للهيئات والجمعيات، ورسم الاستراتيجيات لجذب الأعضاء وضمان استمرارية عضويتهم، والتعامل مع الاضطرابات والإرث ودعم المجتمعات.