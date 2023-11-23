28.3 مليار درهم صافي أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» خلال 6 أشهر

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، عن النتائج المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، إذ حققت إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم، فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة الإيرادات القياسية (145.1 مليار درهم) حققت ارتفاعاً نسبته 20%، بزيادة قدرها 24 مليار درهم، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) صافي أرباح قياسية بلغت 28.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 91%، حيث ارتفعت مساهمات كل من: «الخدمات المالية والمصرفية» و«المواصلات» بمقدار 8.2 مليارات درهم و7.7 مليارات درهم على التوالي. كما أظهرت نشاطات قطاعي «العقارات» و«الضيافة» أداءً قوياً، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم، مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها.

بدوره، بلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم، ونمت الأصول بنسبة 6.5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.252.9 تريليون درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيس بنمو حجم الأصول لدى المصارف. وارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم من خلال الارتفاع الكبير في ودائع متعاملي البنوك، بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7%. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن مجموعة أخرى من الأرقام القياسية للنصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز ضخم للغاية على جميع الأصعدة، إذ شهدت المجموعة تسارعاً في أعمالها، ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات، والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية».

وأضاف: «لقد استفادت المجموعة بشكلٍ واضح من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة، بفضل رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، في وقت نتطلع فيه قدماً إلى الدور الذي ستلعبه مرونة أعمالنا الأكيدة، وقوة المركز المالي للمجموعة، في المساعدة على مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب. كلنا ثقة بقدرة المجموعة على استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع نشاطاتها التجارية».

• تسجيل إيرادات بقيمة 145.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 20% وزيادة قدرها 24 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• زيادة في نشاطات السفر والسياحة، وقفزة نوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع الفائدة ونمو الطلب على الإقراض.

• ارتفاع مساهمات «الخدمات المالية والمصرفية» و«المواصلات» بمقدار 8.2 مليارات درهم و7.7 مليارات درهم على التوالي.