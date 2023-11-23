«أبوظبي للتنمية» يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال

دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروع محطة للطاقة الشمسية في الصومال، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات مدينة بوصاصو من الكهرباء، وتأمين الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة.

وذكر الصندوق في بيان، أمس، أن المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 3.5 ميغاواط، تسهم في دعم قطاع الطاقة لإقليم بونتلاند الصومالي، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للسكان، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال مدير عام الصندوق، محمد سيف السويدي، إن «افتتاح المحطة الجديدة، يأتي في وقت تسهم فيه دولة الإمارات بجهود فعّالة لتعزيز انتشار مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف الدول، لمواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة».

وأضاف أن تدشين المحطة يعمل على ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف لسكان إقليم بونتلاند والمناطق الأخرى، لاسيما أن العديد من القرى والمناطق الريفية في الصومال تعاني نقصاً في كميات الطاقة المولدة، التي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التنموية المختلفة في البلاد، كما يسهم المشروع في انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، أحمد جمعة الرميثي، خلال حفل التدشين، أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تحرص الإمارات على دعم المشروعات التنموية المستدامة في الصومال لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المجتمعات.