«أنسيت» الأسترالية تفتتح مركزاً لتدريب الطيارين في دبي

افتتحت شركة «أنسيت» لتدريب الطيران، المشغل العالمي لمراكز محاكاة تدريب الطيارين من أستراليا، مركزاً لها في مشروع محمد بن راشد للطيران، في منطقة دبي الجنوب.

وأقيم حفل إطلاق المركز الجديد خلال معرض دبي للطيران 2023، الذي اختتم فعالياته أمس.

وكانت «أنسيت» ركّبت جهاز محاكاة الطيران الكامل «ATR 72-600» للتدريب الديناميكي المتقدم في مشروع محمد بن راشد للطيران.

وحصل جهاز «أنسيت» على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، لتحقق الشركة من خلاله إنجازاً مهماً لها وللمنطقة، لاسيما وأنه يعدّ أول جهاز من نوعه يتم اعتماده من قبل هذه الجهة في الشرق الأوسط ويمتاز مركز تدريب الطيارين الجديد بموقعه الاستراتيجي قرب مطار آل مكتوم الدولي، ويمكنه أن يوفر لشركات الطيران بنية تحتية لأغراض التدريب.

وبعد حصول الجهاز على الاعتماد، ستتمكن «أنسيت» من تقديم خدمات التدريب المعتمدة لشركات الطيران، وتوفير خدماتها ذات الصلة بموجب الموافقات المستقبلية من وكالات الطيران المدني الإقليمية.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «إطلاق مركز (أنسيت) لتدريب الطيران الجديد، سيكمل منظومة الخدمات المتقدمة التي يقدمها شركاؤنا، وسنقدم دعمنا الكامل للفريق لمساعدته على توفير خدماته في مجال التدريب».