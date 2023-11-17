طلبيات لشراء 450 محركاً من "جي إي للطيران"

اختتمت "جي إي للطيران" (GE Aerospace)، اليوم الجمعة، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 بنجاح مع توقيعها عدة طلبيات استراتيجية لشراء المحركات وتقديم الخدمات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" والرئيس التنفيذي لـ"جي إي للطيران"، لورانس كولب جونيور: "كان أسبوعاً حافلاً بالنسبة لشركة (جي إي للطيران) وشركائنا في معرض دبي للطيران 2023، حيث وقعنا طلبيات لشراء أكثر من 450 محركاً، إضافة إلى العديد من اتفاقيات الخدمات".

وأضاف أن "شركات الطيران الإقليمية تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، ونحن فخورون بالشراكة معهم لبلورة مستقبل الطيران".

ولتعزيز علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران، انضمت "جي إي للطيران" إلى أكثر من 1400 شركة عارضة من 95 دولة للمشاركة في معرض دبي للطيران 2023، وأعلنت عن توقيع طلبيات شراء كبيرة لمحركات الطائرات ذات الهيكل العريض والضيق.

ويشمل ذلك 202 محركاً من طراز "GE9X" لشركة طيران الإمارات، وثمانية محركات "GEnx" مع قطع الغيار لشركة "تاغ أنغولا إيرلاينز"، وأربعة محركات "GEnx" لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، و240 محرك "CFM LEAP" لشركة العربية للطيران.

كما وقعت "فلاي دبي" و«إيركايرو" اتفاقيات خدمات طويلة الأجل مع "جي إي للطيران" لدعم تشغيل وصيانة أسطوليهما.