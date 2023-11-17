«طيران الإمارات» تطوّر صيانة الطائرات بحلول رقمية

وقّعت شركتا طيران الإمارات و«بوينغ» الأميركية، مذكرة تفاهم للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتسريع التحسينات في عمليات الصيانة.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان أمس، بأن الجهود تتركز على مجالات رئيسة، بما في ذلك عمليات فحص الطائرات باستخدام الـ«درونز»، وتعزيز دقة وفعالية مهام الصيانة باستخدام الواقعين الافتراضي والمعزز، إضافة إلى جيل المستقبل من عمليات الصيانة التنبئية والاستباقية.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الهندسة، أحمد صفا: «سنتمكّن، بفضل شراكتنا مع (بوينغ)، من تعظيم فوائد التقنيات المتقدمة والتميز الرقمي لتحسين الموثوقية التشغيلية وتذليل العقبات وضمان تشغيل أسطولنا وفق أعلى المعايير، ما يوفر لعملائنا تجربة سفر أفضل».

وأضاف: «سواء كانت عمليات الفحص تُجرى باستخدام الـ(درونز) بخفة ودقة، أو بتصورات الواقع المعزز التي تساعد المهندسين على الرؤية خلف الألواح أو القنوات الداخلية لتحديد المكونات غير المرئية بالعين المجردة التي تحتاج إلى صيانة، من دون الحاجة إلى تفكيكها، فإن اتفاقيتنا مع (بوينغ) تحقق لنا خطوات مهمة من أجل تحسين صيانة أسطولنا من طائرات (بوينغ 777) إلى أقصى الحدود».

من جانبه، قال نائب رئيس حلول الطيران الرقمية في شركة «بوينغ» للخدمات العالمية، براد سوراك: «يمثّل دعم عملائنا في رحلتهم للتحول الرقمي أكثر من مجرد تعزيز لعمليات الصيانة، ذلك أن الأمر يتعلق بتطبيق الابتكار لضمان تلبية متطلباتهم للعمليات المثلى اليوم وعلى المدى الطويل».

ويمثل دمج تكنولوجيا الـ«درونز» في مهام الصيانة قفزة إلى الأمام بالنسبة لـ«طيران الإمارات»، ما يساعد على تسريع عمليات الفحص الخارجي للطائرات ذات الجسم العريض باستخدام كاميرات فائقة الدقة، مع القدرة على الوصول إلى كل زاوية من الطائرة للكشف عن أي عيوب في الهيكل الخارجي.

وتشكّل الصور والبيانات التي تُجمع بهذه الوسيلة أساساً لتقارير مفصلة، ما يتيح دقة أكبر ويساعد على تحقيق مزيد من دقة عمليات التفتيش المستقبلية.

ويتيح استخدام أدوات الرؤية الافتراضية للواقع المختلط والواقع المعزز والواقع الافتراضي لمهندسي «طيران الإمارات» فحص أعماق أي جزء من الطائرة وجوانب أخرى.

وتستفيد تكنولوجيا الجيل الجديد من الصيانة التنبئية والاستباقية، التي توفرها شركة «بوينغ»، من التحليلات المتقدمة والرؤى التنبئية، ما يمكّن «طيران الإمارات» من اتخاذ قرارات أكثر استنارةً ودقةً بشأن صيانة الأسطول.

«الإمارات للهندسة»

تُعد «الإمارات للهندسة» واحدة من أكثر مرافق صيانة الطائرات المتقدمة تكنولوجياً على مستوى العالم، وتوفر الدعم لأكبر أسطول في العالم من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».

ويدير الفريق الهندسي وينفذ جميع جوانب الصيانة والهندسة والجودة والتخطيط والخدمات اللوجستية.

وتضم المنشأة، البالغة مساحتها 400 ألف متر مربع، 12 حظيرة للطائرات، وتُعدّ الأكبر في الشرق الأوسط.