«طيران الإمارات» تطلب 15 طائرة «A350» بـ 22 مليار درهم

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، في معرض دبي للطيران، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية «A350-900»، بقيمة ستة مليارات دولار (نحو 22 مليار درهم)، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من «A350» إلى 65 طائرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ستوفر طائرات (A350-900)، لأسطولنا مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى».

وأضاف سموه: «يسرنا الإعلان عن طلبية إضافية من هذه الطائرات، ونخطط لنشر طائراتنا من طراز (A350) لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي». وتابع سموه: «سنعمل، بالتعاون الوثيق، مع (إيرباص) و(رولز رويس) لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا وأفضل تجربة طيران لعملائنا».

وذكر سموه: «خططنا لجميع طلبيات (طيران الإمارات)، التي أعلناها هذا الأسبوع، بمنتهى العناية لدعم نمونا المستقبلي وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). ذلك أن (طيران الإمارات) غالباً ما تكون أول تجربة لزوّار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً».

من جهته، قال الرئيس التجاري لشركة «إيرباص» ورئيس «إيرباص» الدولية، كريستيان شيرير: «نحتفل بمعلم آخر في العلاقات طويلة الأمد بين (طيران الإمارات) و(إيرباص)، علاقات قامت على السعي الدؤوب للابتكار والكفاءة والتميز التشغيلي، وكما رسخت طائرة (A380) مكانتها في قلب عمليات (طيران الإمارات)، فإننا فخورون أيضاً بأن طائرة (A350) ستفعل ذلك في السنوات المقبلة».

ومن المقرر أن تنضم أول طائرة «A350» إلى أسطول شركة طيران الإمارات في أغسطس 2024.

وبموجب الطلبية الجديدة، ستستمر «طيران الإمارات» في استلام طائرات «A350» حتى عام 2028.

ومع طلبية شراء 95 طائرة «بوينغ» إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» حالياً إلى 110 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغّل «طيران الإمارات» حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777». وتخدم الناقلة من مركزها الرئيس في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

• 95 طائرة «بوينغ» إضافية طلبتها الناقلة في اليوم الأول من معرض دبي للطيران.

اتفاقية لتزويد أسطول «العملاقة» بعجلات ومكابح

أعلنت شركة «هانيويل» العاملة في مجال التكنولوجيا، عن وقوع اختيار «طيران الإمارات» عليها لتزويد أسطولها من طائرات «إيرباص A380» (العملاقة) البالغ عددها 166 طائرة، بعجلات ومكابح كربونية، بما يسهم في تقليل الوزن وخفض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الإجمالي للمكابح.

وتشهد الاتفاقية، التي تمتد لـ10 أعوام، صيانة العجلات والمكابح في منشآت الصيانة التابعة لـ«طيران الإمارات»، ما يضمن استمرار خدمات دعم الصيانة في دبي.

