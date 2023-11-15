«العربية للطيران» توقع طلبية لشراء 240 محركاً

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز «LEAP-1A» من شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لدعم الطائرات الـ120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة «إيرباص A320neo»، بما في ذلك طائرات «A321XLR» الجديدة.

وتشمل الطلبية أيضاً اتفاقية خدمات لسنوات عدة، وتوفير محركات احتياطية. وجرت مراسم توقيع الطلبية خلال «معرض دبي للطيران 2023»، بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين، وتندرج في إطار التزام الناقلة المستمر تطوير أسطولها وعملياتها التشغيلية.

وتسهم هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمتها الدفترية الإجمالية 3.36 مليارات دولار (12.3 مليار درهم)، في دعم استراتيجية نمو أسطول «العربية للطيران»، وتوسيع أعمالها مستقبلاً. ومن المقرر استخدام محركات (LEAP-1A) المتطورة لدعم طلبية «العربية للطيران» لشراء 120 طائرةً من عائلة «إيرباص A320-neo»، بما في ذلك 73 طائرةً من طراز «A320neo»، و27 من طراز «A321neo»، و20 طائرةً من طراز «A321XLR» والمقرر بدء تسليمها في عام 2025.

وانطلقت شراكة «العربية للطيران» مع «سي إف إم إنترناشيونال» في عام 2003، عندما بدأت الناقلة أعمالها بتسيير طائرات «إيرباص A320»، تعمل بمحركات «CFM56-5B». وتشغّل الشركة في الوقت الحالي أسطولاً مكوناً من 72 طائرة «إيرباص A320ceo»، و«A321 neo-LR».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسرنا توسيع علاقتنا مع (سي إف إن إنترناشيونال)، من خلال طلبية شراء المحركات هذه، والتي تشكل محطة مهمة في مسيرة نمو وتقدم شركتنا. ونحن واثقون بأن كفاءة محركات (سي إف إم) ستلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية تطوير أسطولنا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»، غايل ميهوست: «يشرفنا ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع (العربية للطيران) بطلبية اليوم لشراء 240 محركاً. وتعد هذه الثقة المتجددة دليلاً ملموساً على كفاءة محركات (LEAP)، والتي نتطلع إلى تزويد أسطول الشركة بها لدعم المنطقة بقدراتنا الاستثنائية».