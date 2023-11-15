%26.6 زيادة بحركة مرور شركات الطيران في المنطقة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي خلال شهر سبتمبر 2023، وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 26.6% في حركة المرور خلال شهر سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.

وكشفت «إياتا»، في تقرير حديث، أن إجمالي حركة السفر الجوي في سبتمبر الماضي ارتفعت بنسبة 30.1% مقارنة بسبتمبر 2022، مشيرة إلى أنه على الصعيد العالمي وصلت حركة السفر الجوي إلى 97.3% من المستويات المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19». وسجلت جميع الأسواق نمواً جيداً، خصوصاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر 83.6% من المستويات المسجلة في سبتمبر 2019.