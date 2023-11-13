فلاي دبي توقع صفقة طلبية طائرات بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريم لاينر

أعلنت فلاي دبي وشركة بوينغ الامريكية اليوم عن صفقة ​ تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل الى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

ويمكن لطائرة بوينغ 9-787 أن توفر مقاعد لأكثر من 290 راكبًا ويبلغ مداها 14010 كيلومترًا (7565 ميلًا بحريًا) بالإضافة إلى سعة الشحن الإضافية. ومنذ انطلاق رحلاتها التجارية في عام 2011، شغلت طائرات بوينغ 787 ​ أكثر من 380 مسارًا جديدًا بدون توقف حول العالم. يتم تشغيل نصف رحلات 787 دريم لاينر المجدولة ضمن ألوجهات القصيرة والمتوسطة المدى التي تقل عن 5000 كيلومتر(2700 ميل بحري)، مما يدل على تنوعها وكفاءتها عبر جميع قطاعات الشبكة.