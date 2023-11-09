"الطيران المدني" تتبنى نهجاً جديداً لعمليات أمن الطيران في مطارات الدولة

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، نهجًا جديدًا لعمليات أمن الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، يوفر مزيدا من المرونة لمُشغلي المطارات في تحديد المجالات والتدابير المرتبطة بهذه العمليات.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي، حرص الهيئة على تطوير وتبني جميع المبادرات التي تعزز أمن وسلامة الطيران، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين تجربة المسافرين عبر تخفيف الإجراءات التي تطبق عليهم وعلى أمتعتهم من ناحية وتيسير الإجراءات و تخفيف الأعباء على مشغلي المطارات من ناحية أخرى.

وأضاف أن الهدف من هذه التدابير الأمنية الجديدة هو تعزيز مرونة وسلاسة عمليات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال من خلال تقديم نهج شامل ومتطور يعتمد على تقييم المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة وتطوير ثقافة أمنية متقدمة في مطارات الدولة وهو ما يُسهم في تعزيز جاذبية الدولة لهذه الفئة من المسافرين وأيضا المستثمرين في مجال الطيران الخاص.