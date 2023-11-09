«سند» تفتتح مركز صيانة لمحرّكات «ليب» في أبوظبي

أعلنت شركة سند، المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن افتتاح مركزها المعتمد لصيانة وإصلاح وعمرة محركات «ليب» في منطقة جنوب آسيا (الهند وباكستان) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المركز الممتد على مساحة 5000 متر مربع في منشأة «سند» الجديدة بأبوظبي، يوفر قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعمرة محرّكات «ليب».

يأتي الإعلان عن افتتاح المركز الجديد عقب توقيع اتفاقية مدتها 11 عاماً، خلال معرض باريس الجوي في يونيو 2023، مع شركتي «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات»، المزوّدتين العالميتين الرائدتين للمحرّكات النفاثة ومكونات وأنظمة الطائرات.

وبموجب الاتفاقية، وسعت «سند» خدماتها لتشمل صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «سي إف إم إنترناشيونال» من الجيل الجديد (ليب 1-إيه) و(ليب 1-بي) التي تشغل عائلة طائرات «إيرباص A320 نيو» و«بوينغ 737 ماكس»، والتي اكتسبت شهرة عالمية بفضل موثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.

وخلال حفل خاص أقامته «سند» لافتتاح مركزها الجديد في أبوظبي، عرضت الشركة أول محرك «ليب» تم إدخاله وإنجاز العمل عليه في وقت قياسي، لتعلن «سند» بذلك انطلاق برنامج صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» مع أول محرك من هذا الطراز من شركة «فلاي دبي»، والذي بدأ العمل عليه خلال شهر من توقيع الاتفاقية وتم إنجازه بعد أربعة أشهر فقط.