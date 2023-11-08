«سَفِلز»: دبي أبرز الوجهات للمباني السكنية ذات العلامات التجارية

أفادت وكالة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، في أحدث تقرير لها عن المباني السكنية ذات العلامات التجارية، بأن دبي تعتبر أبرز الوجهات لهذه الفئة من المباني، مع وجود 51 مشروعاً قيد التشغيل.

وتوقع التقرير، أن يتضاعف إجمالي العرض من هذه المباني تقريباً بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات حتى عام 2030. وتأتي منطقة جنوب فلوريدا في المرتبة الثانية من حيث المشاريع المكتملة التي يصل عددها إلى 42 مشروعاً.

وقالت الشريك في «سَفِلز» العالمية للأبحاث، كيلسي سيلرز: «يتمتع هذان السوقان بالجاذبية لاستقطاب المشترين الدوليين، خصوصاً تلك الفئة التي تبحث عن الأصول العقارية المميزة، كما شهدا نمواً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة».

وحسب التقرير، حافظ قطاع المباني السكنية ذات العلامات التجارية على مرونته في مواجهة تقلب الاقتصاد العالمي. وزاد عدد المشاريع من هذه الفئة بنسبة تجاوزت 160% في العقد الماضي، مع وجود المزيد من العلامات التجارية والمواقع الجديدة، إلى جانب التحول في المرافق، الأمر الذي من شأنه أن يدفع هذا القطاع إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير.

وأكد التقرير أنه مع اكتمال أكثر من 690 مشروعاً على مستوى العالم، من المتوقع تسليم 600 مشروع آخر حتى عام 2030.

وأضافت سيلرز: «بعد أن كانت أميركا الشمالية تستحوذ على جميع المشاريع الموجودة، أصبحت حصتها اليوم تزيد قليلاً عن ثلث إجمالي العرض. وبالتوازي مع نمو القطاع والتوسع الذي تشهده جميع المناطق في السنوات الـ30 الماضية، أصبحت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط من أبرز الوجهات لهذه المشاريع، لاستحواذهما على ما نسبته 40% إضافية من إجمالي العرض».

وتسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو خلال الفترة بنسبة تزيد على (120%)، تليها الأميركيتان الوسطى واللاتينية (+89%)، في حين تشير التوقعات إلى أن جميع مناطق العالم ستظهر مستويات عالية من النمو حتى عام 2030. ورجح التقرير أن تواصل المباني السكنية ذات العلامات التجارية نموها على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، مع احتمال تسجيل نمو كبير في المدن الناشئة. فيما توقع أن تشهد القاهرة أعلى نمو في الفترة، والانتقال من مشروع واحد قيد التشغيل إلى 17 مشروعاً في نهاية عام 2030.

أما الوجهات الأخرى التي حلّت على قائمة أكبر خمس مدن مرشّحة للنمو بعد القاهرة، فهي كل من: «هو تشي منه» و«نها ترانج» الفيتناميتين، و«جواناكاسيتي» الكوستاريكية، و«سان ميغيل دي أليندي» المكسيكية، حيث يتوقع لكل منها نمو يتجاوز 400% حتى عام 2030.

وقالت سيلرز: «من المرجح أن ينمو الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة من المشترين المحليين بشكل أسرع في المدن الناشئة، لأنه من غير المرجح أن تلبّي جودة المعروض الحالي متطلبات تلك الفئة من العملاء الذين يبحثون عن تجهيزات وخدمات عالية الجودة. لذا ستكون هناك فرص للمساكن الراقية والمنتجات الفاخرة لاستقطاب العملاء المخلصين للعلامات التجارية وكثيري السفر في هذه الأسواق».

وعندما يتعلق الأمر بالشركات الرائدة في السوق، تبرز «ماريوت إنترناشيونال» لتتبوأ المركز الأول، وهي المرتبة التي تشغلها منذ عام 2002، تليها «أكور» و «فور سيزونز». أما بالنسبة إلى العلامات التجارية الفندقية نفسها، تأتي في الصدارة «فور سيزونز» و«ريتز كارلتون» و«سانت ريجيس»، علماً أن الأخيرتين تندرجان ضمن مجموعة العلامات التجارية التابعة لشركة «ماريوت إنترناشيونال». وصعدت الشركات الأم غير الأميركية، مثل «إعمار للضيافة» ومجموعة «بانيان تري» لتدخلان حلبة المنافسة العالمية.