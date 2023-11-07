عقاريون يتوقعون استمرار الزخم العقاري لدبي في 2024

توقع عقاريون استمرار الزخم العقاري بدبي خلال العام المقبل، بالتزامن مع محافظة القطاع على عوائد استثمارية مرتفعة، وتسجيل مؤشر الإيجارات ارتفاعات جيدة في عدد كبير من مناطق دبي، ما أسهم في تعظيم العائد الاستثماري.

وتفصيلاً، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، أن «يظل عائد الاستثمار في قطاع العقارات بدبي قوياً ومستقراً خلال العام المقبل، بسبب عوامل عدة، أبرزها زيادة القيم الإيجارية في عدد كبير من مناطق دبي، ما أسهم في زيادة القيمة السوقية للعقار بالتزامن مع العائد الإيجاري المتوقع منه، ما أسهم في تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار».

وأضاف طباخ، أن «أحد العوامل الداعمة أيضاً، المبادرات التي تتخذها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، لخفض رسوم الخدمات، وهذه تضيف قيمة للسوق، وتعزز العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، التطور المستمر للبنية التحتية في دبي، والمقارنة المواتية بين سوقها والأسواق العالمية الأخرى التي تسهم في التوقعات الإيجابية بشأن العائد على الاستثمار، حيث إن الرسوم العقارية وعدم وجود الضرائب على الاستثمارات الفردية أسهما بشكل كبير في دعم السوق والحفاظ على العوائد الاستثمارية بشكل مستقر».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، استمرار السوق العقارية بدبي في النمو، بالتزامن مع هجرة رؤوس الأموال إليها، باعتبارها وجهة استثمار مفضلة للأثرياء ورجال الأعمال والباحثين عن أفضل بيئات للعيش والعمل.

وأضاف المطوع، أن «دبي نجحت في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية على مستويات الأمن والأمان وجودة الحياة، وهو ما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية والعقارية».

من جانبه، قال مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد أبوحارب، إن «جميع التوقعات بشأن العوائد الاستثمارية لعقارات دبي في عام 2024، تبدو مبشرة للغاية، لأننا حالياً في نهايات الربع الأخير من 2023، والأرقام في ارتفاع وازدياد مستمرين، وهذا ما شاهدناه في الشهور الماضية»، مشيراً إلى أن ما سنشهده في نهاية هذا العام، من ارتفاعات في القيمة الإيجارية، وأيضاً في عدد الصفقات العقارية، يبشر بارتفاعات قادمة في العام المقبل، وذلك بسبب الزخم العقاري، وأيضاً بسبب توجه رؤوس الأموال إلى إمارة دبي في جميع أنواع الاستثمار، وعلى رأسها القطاع العقاري.

وأضاف أبوحارب، أن «إمارة دبي تعد من كبرى الوجهات العقارية من حيث عوائد الاستثمار مقارنة بكبرى الأسواق العالمية، فالعوائد المالية بها وصلت لـ8%، وهذا يساعد الشركات المتطورة على أن تقوم بالدخول بقوة، كما يساعد المستثمرين بدورهم على الدخول بقوة في السوق العقارية خلال عام 2024».

بدوره، أشار المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إلى الزخم القوي والتاريخي الذي حققه قطاع العقارات في دبي منذ بداية العام الحالي، على الرغم من استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي التي أثرت في قطاع العقارات حول العالم، ما يشير إلى أن دبي على موعد جديد مع تحقيق معدلات نمو مطردة في المبيعات العقارية خلال العام المقبل.

وتوقع الدولة، حدوث استقرار في أسعار العقارات خلال 2024 لكثرة المشاريع التي يتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، بما يقارب الـ50 ألف عقار.

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن من المتوقع استمرار الزخم في جميع فئات العقار في دبي، بما في ذلك أسعار بيع العقارات، وارتفاع في أسعار الإيجارات أيضاً، وارتفاع العوائد الاستثمارية والرأسمالية على العقارات.

وأضاف الوادية، أن «هذا الارتفاع المتواصل تدعمه عوامل عدة، من بينها الاضطرابات الجيوسياسية الموجودة في العالم كله، والعوامل الاقتصادية، حيث إنه مازال هناك ارتفاع في معدلات الفوائد المصرفية، وزيادة في التضخم، التي تفرض أن يكون هناك تحوط في الاستثمار في العقارات».

وأكد أن من المتوقع استمرار الارتفاعات، وهجرة رؤوس الأموال والمبدعين وأصحاب الكفاءات أيضاً إلى دبي، فكل ذلك يدعم الزخم العقاري في دبي، فضلاً عن الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات النقدية والمالية التي تم وضعها، والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في دبي، والتي تمثل عامل جذب للمستثمرين لمن يفضلون الهجرة والاستقرار في دبي.