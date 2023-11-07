مؤشر الإيجار

تتيح هذه الخدمة للمتعامل احتساب زيادة الإيجار ومتوسطه في السوق العقارية، عن طريق إدخال البيانات للمنطقة المطلوبة، وتتم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق عبر ثلاث خطوات، الأولى الدخول على الموقع أو التطبيق واختيار الخدمة. والخطوة الثانية، يُدخل المتعامل تاريخ انتهاء عقد الإيجار، ويحدد نوع العقار، والمنطقة، وعدد الغرف، والقيمة السنوية الحالية للإيجار. وفي الخطوة الثالثة والأخيرة، يطلع المتعامل على المعلومات المطلوبة التي تظهر أمامه.