مصرف أبوظبي الإسلامي يكلَف البنوك بإصدار أول صكوك خضراء له وفقاً لظروف السوق

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، المصرف الإسلامي الرائد ، المصنف من قبل وكالة "موديز" بدرجة (A2) ومؤسسة "فيتش" بدرجة (A+) مع أفق مستقرة، بتعيين بنك ستاندرد تشارترد كمنسق و مستشار استدامة وحيد إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين اكتتاب مشتركين وتكليفهم لترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 , على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت واجتماعات في لندن يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ومن المرجح أن يتبع ذلك طرح صكوك خضراء مقوَمة بالدولار، وفقاً لظروف السوق.

يأتي هذا الإصدار في إطار عمل التمويل المستدام الذي أصدره مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر، ويأتي بمثابة تأكيد على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتضمين تقييمات مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات المصرف. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أصدر مؤخرا صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن في يوليو 2023، و كان طلب الاكتتاب متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرات.