98% من شركات الإمارات تستكشف العمل الهجين المعتمد على التحول الرقمي

كشفت جمعية إدارة الموارد البشرية، أن نسبة 98% من شركات الإمارات تستكشف أساليب العمل الهجين المعتمدة على تقنية المعلومات والاتصالات، لمواكبة التحول الرقمي ،فيما تفضل 70% من القوى العاملة المستقبلية في الدولة أنظمة العمل التي تراعي تغيرات العصر من حيث السرعة وكثر التنقل،

وأوضحت الجمعية على هامش لقاء صحافي عقدته بدبي أمس، إلى انه بحسب دراسة سوقية حديثة فأن نسبة 20% من الباحثين عن عمل في المنطقة يبحثون عن العمل عن بعد لما يمثله من مرونة وسهولة في الحركة والعمل من أي مكان دون تقيد بوقت أو مكان محدد ما يرفع انتاجيتهم.

وأشار الرئيس التنفيذي لجميعة إدارة الموارد البشرية "شارم مينا"، جوني سي. تايلور الابن، إلى أن "دولة الإمارات تتسم بكونها دولة عصرية يتميز العاملون بها بالمهارات الرقمية، لذا فإن سوق العمل يشهد تطوراً كبيراً بفعل دمج التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي في أنظمة العمل المختلفة لزيادة الإنتاجية".

وأضاف أن "مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماما ومعالجة الاضطرابات التي تؤثر على أماكن العمل فيما تسعى الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة و معالجة تعقيدات مستقبل العمل التي تتطلب جهداً متناغماً تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.