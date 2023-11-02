«دبي للسلع» يُطلق نسخة من تقرير «مستقبل التجارة» خاصة بقطاع الطاقة

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، نسخة خاصة من سلسلة تقاريره «مستقبل التجارة»، مُركّزاً على قطاع الطاقة وانتقالها.

وأفاد المركز، في بيان، بأن التقرير الجديد الذي يحمل عنوان «مستقبل التجارة: أسواق الطاقة وتجارتها وتحوّلها»، يجمع رؤى وتحليلات من كبار خبراء صناعة الطاقة، لفهم العوامل الرئيسة التي تحرك قطاع الطاقة العالمي وتؤثر فيه.

ويأتي نشر هذا التقرير قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات خلال نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ويركز التقرير على منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات خصوصاً، كما يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة وتُمكّنها من تعزيز دورها في سوق الطاقة العالمي، من خلال ما لديها من قدرات قوية في مجالات التنقيب، وما تشهده من توسعات ملحوظة في قدراتها الإنتاجية، لاسيما في دولة الإمارات والسعودية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وسط اهتمام متزايد بالإمدادات الخليجية، إلى جانب جاذبية المنطقة القوية للاستثمار الأجنبي وخصوصاً دولة الإمارات.

ويوضح التقرير أيضاً، كيف بات مسار انتقال الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، أكثر وضوحاً، مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «منظومة الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة، تعد واحدة من كبريات بيئات الأعمال المختصة في مجال الطاقة وأكثرها تقدّماً في المنطقة، حيث تضم 3147 شركة مسجلة تغطّي أنشطتها مختلف قطاعات السوق».