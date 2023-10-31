«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان البولندية

أفادت شركة «فلاي دبي» أمس، بأنها بدأت رحلاتها المنتظمة إلى كل من العاصمة المصرية القاهرة، وبوزنان البولندية، يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطاري «سفنكس» الدولي وبوزنان، لتصبح «فلاي دبي» أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذين المطارين.

وذكرت الناقلة في بيان أنه مع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، فقد وسعت شبكتها في مصر إلى وجهتين (الإسكندرية والقاهرة)، بينما وسعتها في بولندا إلى ثلاث وجهات هي: كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية عام 2023، ونمت شبكة الناقلة إلى 120». وأضاف «لانزال ملتزمين بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي».

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى «سفنكس» من 5500 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1250 درهماً.

وبالنسبة لأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من «سفنكس» إلى دبي، تبدأ من 32.5 ألف جنيه مصري، في حين أسعار الدرجة السياحية الأساسية تبدأ من 9400 جنيه مصري. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بوزنان من 11.3 ألف درهم، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2950 درهماً. أما أسعار رحلات العودة على درجة الأعمال من بوزنان إلى دبي فتبدأ من 2670 يورو، وأسعار الدرجة السياحية من 500 يورو.